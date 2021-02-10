Полиция жестко разгоняла акции оппозиции 23 и 31 января, а также 2 февраля. Участников массово задерживали. Под горячую руку попадали не только оппозиционеры и протестующие, но и журналисты, и даже случайные прохожие.
С момента своего закрепощения крестьяне государства Российского ждали, не поборет ли добрый царь злых бояр и не даст ли им волю. Несколько столетий и бунтов спустя дождались. Похожим образом граждане современной России ждут, не отменит ли добрый президент, поддавшийся на уговоры злых либералов в ...
Видео появилось в телеграм-канале «Говорит и показывает Москва» с лаконичной подписью «Инопланетное вторжение: битва за МЦК».
С XVIII века по адресу Тверской бульвар, 27/20/1, находилась усадьба Салтыковой, в советское время — библиотека им. Некрасова. Комплекс зданий пережил пожар 1812 года, а вот времена правления Лужкова — нет.
В этом году после обильных снегопадов в центр Москвы вернулась знаменитая Миусская дюна.
Как сообщает московское управление Росреестра, на вторичном рынке недвижимости заметно снизилась активность: за январь было зарегистрировано 7606 договоров...
Что же, пришло время учить еще одно новое слово — электротрайк. Они заполнят наши улицы этим летом (которого мы так ждем, а может и зря — сейчас хоть по тротуарам ходить можно).
Сегодня и завтра с погодой вообще будут происходить удивительные вещи: сегодняшние минус 15 покажутся нам раем. Завтра будет уже плюс 3, а послезавтра — и вовсе плюс 5, но это еще не самое неприятное.
Обсуждение того, чтобы ввести четырехдневную рабочую неделю, недавно вновь оживил Дмитрий Медведев, заявив, что переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Сервис «Работа.ру» тем временем ...
О детстве на Соколе, жизни на Арбате, грузинских ресторанах, свободомыслии москвичей, многонациональности Москвы и мечте о переносе столицы в Тверскую область.
Гастрокорнер Seafood Bar на Усачевском рынке (Усачева, 26) сосредоточен на отечественных морепродуктах.
Строящуюся станцию недавно посетил мэр Собянин и рассказал, что она будет готова уже в этом году, а сейчас как раз занимаются архитектурно-отделочными работами.