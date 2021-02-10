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ЛюдиАлексей Сахнин

«Тюрьма стимулирует патриотизм»: истории москвичей, отсидевших в изоляторах временного содержания

Полиция жестко разгоняла акции оппозиции 23 и 31 января, а также 2 февраля. Участников массово задерживали. Под горячую руку попадали не только оппозиционеры и протестующие, но и журналисты, и даже случайные прохожие.
ЛюдиЕлена Чиняева

Пенсионная реформа оставила за бортом 10 млн предпенсионеров и нуждается в срочной починке

С момента своего закрепощения крестьяне государства Российского ждали, не поборет ли добрый царь злых бояр и не даст ли им волю. Несколько столетий и бунтов спустя дождались. Похожим образом граждане современной России ждут, не отменит ли добрый президент, поддавшийся на уговоры злых либералов в ...
ГородРедакция Москвич Mag

Москвичи пытаются защитить пустующий квартал на Тверском бульваре от постройки ТЦ

С XVIII века по адресу Тверской бульвар, 27/20/1, находилась усадьба Салтыковой, в советское время — библиотека им. Некрасова. Комплекс зданий пережил пожар 1812 года, а вот времена правления Лужкова — нет.
ГородРедакция Москвич Mag

Этим летом на улицах появятся еще и трехколесные электровелосипеды доставщиков еды — электротрайки

Что же, пришло время учить еще одно новое слово — электротрайк. Они заполнят наши улицы этим летом (которого мы так ждем, а может и зря — сейчас хоть по тротуарам ходить можно).
ГородРедакция Москвич Mag

Если вам показалось, что мало снега, за сутки выпадет еще 35% месячной нормы

Сегодня и завтра с погодой вообще будут происходить удивительные вещи: сегодняшние минус 15 покажутся нам раем. Завтра будет уже плюс 3, а послезавтра — и вовсе плюс 5, но это еще не самое неприятное.
ГородРедакция Москвич Mag

Более половины работодателей согласны перейти на четырехдневку

Обсуждение того, чтобы ввести четырехдневную рабочую неделю, недавно вновь оживил Дмитрий Медведев, заявив, что переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Сервис «Работа.ру» тем временем ...
ГородРедакция Москвич Mag

Потолок как Млечный Путь: оформление станции «Воронцовская» БКЛ вдохновлено Циолковским

Строящуюся станцию недавно посетил мэр Собянин и рассказал, что она будет готова уже в этом году, а сейчас как раз занимаются архитектурно-отделочными работами.


Вс 21.02.2021